Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt gestoppt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Polizisten beendeten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 10.11.2021, die Fahrt eines PKW-Fahrers, der Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Gegen 02:20 Uhr sahen Streifenbeamte auf der Elbeallee einen VW Touran, der von der Straße Am Stadion in Richtung Senner Hellweg fuhr. Sie hielten den VW-Fahrer zum Zweck einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Fahrt war damit beendet und der VW Touran verblieb am Anhalteort.

Eine Ärztin entnahm dem 22-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe und die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

