Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Garage

Homberg (ots)

Borken

Einbruch in Garage Tatzeit: 28.04.2022, 15:00 Uhr bis 29.04.2022, 11:13 Uhr In eine Doppelgarage "Am Bahnhof" brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag ein und stahlen mehrere Werkzeuge und Geräte. Die Täter brachen eine Seitentür und Bretter einer Verkleidung heraus. Anschließend betraten sie die Garage und stahlen die Gerätschaften. Zudem versuchten die Täter erfolglos eine Seitentür zu einem dahinter befindlichen Lagerhaus aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

