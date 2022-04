Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 22.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahrraddieb gestellt ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Nachtragsmeldung zu entwendeten Bienenvölkern ++ Kitesurfer in Not ++ Diebstahl aus PKW ++ Widerstandshandlung ++

Leer - Fahrraddieb gestellt

Am 22.04.2022 wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:00 Uhr einen 36-jährigen Fahrradfahrer in der Hauptstraße kontrollieren. Der Mann mit Wohnsitz in Leer hatte keine Beleuchtung an seinem Fahrrad. Als die Beamten ihn ansprachen beschleunigte er und flüchtete auf den Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Hier konnten die Beamten den Mann festhalten. Der 36-Jährige führte einen Bolzenschneider mit sich und konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Fahrrades (Mountainbike) machen. Es wurde daraufhin sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dem Mann auch der Bolzenschneider abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 21.04.2022 kam es auf einem Parkplatz am Ostersteg zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an einem weißen VW Up. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 22.04.2022 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:00 Uhr den 22-jährigen Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz am Untenende. Im Verlaufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Mann mit Wohnsitz in Ostrhauderfehn. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bunde - Nachtragsmeldung zum Diebstahl von Bienenvölkern

In der Pressemitteilung vom 20.04.2022 berichtete die Polizei über den Diebstahl von neun Bienenvölkern aus dem Heerenweg. In dieser Sache meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Leer. Dieser befuhr am 19.04.2022, gegen 06:00 Uhr, die A31 in Fahrtrichtung Emden. Kurz hinter der Anschlussstelle Neermoor überholte er einen weißen VW Pritschenwagen. Der Zeuge erkannte mehrere Bienenkästen auf der Ladefläche des Fahrzeuges. Es ist bislang unklar, ob ein Zusammenhang zu dem Diebstahlsdelikt besteht. Zeugen oder Hinweisgeber werden noch einmal gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Kitesurfer in Not

Großes Glück hatte ein Kitesurfer vor der Insel Borkum als er durch den starken Ostwind und das ablaufende Wasser nicht mehr selbstständig an Land zurückkehren konnte. Der 67-Jährige aus Mannheim hatte seinen Surf-Ausflug gegen 16:00 Uhr am Nordstrand begonnen. Passanten bemerkten dann seine Notlage, als er hinter der Seehundbank ins Meer gezogen wurde. Der Surfer berichtete später, dass er Probleme mit seinem Kite-Schirm bekommen habe. Eine Rettung von Land war nicht mehr möglich, sodass durch die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland die Seenotrettung (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) alarmiert wurde. Es wurden dann umliegende Schiffe über Funk in Kenntnis gesetzt. Ein Versorgungsschiff für Offshore Windräder konnte den Mannheimer aus seiner Notlage retten. Er wurde an die Besatzung eines Bootes der Seenotrettung übergeben und gegen 18:00 Uhr zurück an Land gebracht. Der Kitesurfer blieb unverletzt.

Emden - Diebstahl aus PKW

In dem Zeitraum vom 20.04.2022, 21:30 Uhr, bis 21.04.2022, 08:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe der Fahrertür eines schwarzen Skoda Roomster ein. Es wurden Lebensmittel aus dem Fahrzeug entwendet. Der Skoda stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Zweiter Polderweg. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Widerstandshandlung

Am 21.04.2022 kam es gegen 16:00 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Hermann-Allmers-Straße. Im Zuge dessen versetzte ein 31-jähriger Emder einer seiner 64-jährigen Nachbarin einen Fußtritt und verletzte sie dadurch leicht. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Parteien getrennt. Dem 31-Jährigen wurde ein Platzverweis für die Wohnung der Nachbarin erteilt. Trotzdem suchte er diese gegen 17:00 Uhr erneut auf, stritt mit der Frau und schlug einem 48-jährigen Emder mit der Faust ins Gesicht. Die Körperverletzung wurde polizeilich aufgenommen. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand indem er einem 28-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß versetzte. Der Beamte erlitt dadurch eine Prellung im Gesicht, war aber weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte wurde überwältigt, fixiert und einer Gewahrsamszelle zugeführt. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell