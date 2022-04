Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 21.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle (3x) ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Eingangstür der Polizeistation Weener beschädigt ++ Diebstähle aus PKW (2x) ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 20.04.2022 kam es in der 1. Südwieke gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten 15-jährigen Fahrradfahrerin. Die Jugendliche aus Rhauderfehn war im Begriff über eine Brücke die Straßenseite zu wechseln. Dabei fuhr sie an einem Bus vorbei, welcher auf der Brücke verkehrsbedingt warten musste und querte unvermittelt die Fahrbahn. Die 54-jährige Fahrerin eines Opel Meriva befuhr zeitgleich die 1. Südwieke in Richtung Papenburger Straße. Die Frau aus Rhauderfehn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrradfahrerin. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstanden Sachschäden am PKW und am Fahrrad. Angaben zur entstandenen Schadenshöhe sind bislang nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 20.04.2022 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:30 Uhr den 20-jährigen Fahrzeugführer eines VW Golf in der Neue Straße. Im Verlaufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weener - Verkehrsunfall

Am 20.04.2022, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Leeraner die Emsstraße (B436) von Weener in Richtung Leer mit seinem Audi A4. In einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Rettungswagen. Der 59-jährige Fahrer des Rettungswagens wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Sein 44-jähriger Beifahrer wurde nicht verletzt. Der 40-Jährige wurde ebenfalls nicht verletzt. Die Rettungswagenbesatzung befand sich auf dem Rückweg von einem Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Weener - Eingangstür der Polizeistation beschädigt

Am 20.04.2022 suchte ein 34-Jähriger gegen 21:00 Uhr die Polizeistation in Weener auf. Weil er die Beamten nicht antreffen konnte, schlug er mittels eines Steines kurzerhand die Verglasung der Eingangstür ein und setzte sich neben die Tür. Zeugen alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten die Identität des Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Emden - Verkehrsunfall

Am 20.04.2022 kam es gegen 16:00 Uhr in der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW. Der 74-jährige Fahrer eines Ford Puma wollte vom Nelkenweg kommend in die Auricher Straße einfahren. Dabei missachtete der Emder die Vorfahrt einer 70-jährigen Emderin, welche mit einem Bus die Auricher Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Sie konnte den Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde die 72-jährige Beifahrerin des Ford leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am PKW. Da er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Omnibus wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Emden - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl nutzte ein bislang unbekannter Täter am 20.04.2022 als er zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr Werkzeug aus einem Transporter entwendete. Zur Tatzeit parkte das Fahrzeug vor einem Wohngebäude im Wykhoffweg. Der Geschädigte führte handwerkliche Arbeiten in einer Wohnung aus und ließ den Transporter unverschlossen zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Versuchter Diebstahl aus PKW

In dem Zeitraum vom 20.04.2022, 16:45 Uhr, bis 21.04.2022, 03:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines schwarzen Fiat Punto ein und durchsuchte das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Constantiaplatz. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

