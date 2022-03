Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin lieferte Hinweise nach dem Aufbruch eines Firmentransporters in der Nacht zum Freitag (11.03.22) in der Franz-Hitze-Straße. Die Zeugin konnte gegen 3.45 Uhr beobachten, wie zwei schwarz gekleidete Personen Werkzeugkoffer aus dem Transporter zu einem schwarzen Audi trugen, der von einer dritten Person gefahren wurde. Bei einer Inaugenscheinnahme des Transporters konnten Aufbruchspuren an der hinteren Tür festgestellt werden. Bei der Überprüfung des abgelesenen Kennzeichens stellte sich heraus, dass diese Kennzeichen ebenfalls in der Nacht zum Freitag von einem schwarzen Audi in Ascheberg gestohlen wurden. In den Morgenstunden erstattete ein weiterer Besitzer eines Firmentransporters Anzeige, weil aus seinem Fahrzeug Werkzeuge in der Nacht zum Freitag gestohlen wurden. Dieser Transporter war auf der Steinstraße abgestellt.

Einen Zusammenhang prüft die Polizei zu weiteren aufgebrochenen Firmentransportern und aufgefundenen Werkzeugkisten in Dülmen-Hiddingsel. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

