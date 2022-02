Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Einfamilienhauses im Sommerfeld

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, meldete die einzige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße im Sommerfeld, dass ihr Haus brennen würde. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, die hintere Haushälfte stand bereits voll in Flammen, mit 8 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des Donnerstags an. Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf 200000 bis 300000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Die Brandursache kann noch nicht benannt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

