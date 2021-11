Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Verkäuferin erkennt falschen Fünfziger; Unbekannter ergreift mit Blüte die Flucht; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots)

Nachdem er am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im REWE-Markt in der Neidensteiner Straße seinen Einkauf mit einem Fünfzig-Euro-Schein bezahlen wollte, ergriff ein unbekannter Mann samt Blüte die Flucht. Zuvor hatte die Kassiererin bei der Überprüfung des Scheines die Fälschung erkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben. Ca. 50-60 Jahre; südländischer Typ; kräftig; Brille mit schwarzem Gestell; grau-schwarze Wollmütze; schwarze Jacke. Der Mann sprach in einer ausländischen Sprache. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Region erneut sein Glück versuchen wird.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell