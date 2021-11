Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen

Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Wiesloch (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Wiesloch eine 30-jährige BMW-Fahrerin, die ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen von Baiertal kommend nach Schatthausen gefahren ist. Direkt zu Beginn der Kontrolle brach die Frau in Tränen aus und offenbarte den Polizisten, dass sie nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte sich, dass deren Führerschein bereits im April entzogen wurde. Weiterhin stellten die Beamten deutliche körperliche Anzeichen bei der 30-Jährigen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da die Kontrolle direkt vor dem Wohnhaus der Frau stattfand, führte sie einen "Urintest" auf der häuslichen Toilette durch. Sie überreichte den Beamten einen gefüllten Becher mit einer klaren kalten Flüssigkeit. Sofort bemerkten die Polizisten, dass es sich hierbei nicht um eine Urinprobe, sondern um Leitungswasser handelte. Nach dem Versuch die Beamten zu täuschen, musste sie für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Das Ergebnis hiervon steht noch aus. Der Autoschlüssel wurde beschlagnahmt.

