Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl mehrerer Elektrogeräte

Jünkerath (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 29. Juni 2021 ------------------------------------------------------------

Wie der Polizeiinspektion Prüm nun bekannt wurde, kam es in der vergangenen Woche zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände in der Gewerkschaftsstraße in Jünkerath. Hierbei wurde unter anderem eine Mikrowelle sowie ein elektrischer Rasenmäher aus teils geh- und verschlossenen Fahrzeugen entwendet, welche auf dem Grundstück des Geschädigten standen. Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen werden an die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

