Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schockanrufe bei älteren Menschen

Zweibrücken/Althornbach/Kleinsteinhausen (ots)

Zeit: 15.02.2022, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr

Orte: Zweibrücken, Althornbach und Kleinsteinhausen. SV: Mindestens drei Senioren aus der Stadt Zweibrücken bzw. aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wurden am Dienstag von unbekannten, akzentfreies Hochdeutsch sprechenden Personen angerufen. Die unbekannten Anrufer (zweimal männlich, einmal weiblich) gaben sich gegenüber den Angerufenen (drei Frauen im Alter von 91, 89 und 86 Jahren) als Enkel bzw. Kinder aus, nachdem sie durch geschickte Gesprächsführung die Verwandtschaftsverhältnisse in Erfahrung gebracht hatten. Sie versuchten die potentiellen Opfer zu schocken, indem sie mit weinerlicher Stimme erzählten, dass sie eine rote Ampel überfahren und eine Person schwer verletzt hätten. Bevor sie jedoch die obligatorische Frage nach Geld stellen konnten, das sie angeblich zur Abwendung einer Haftstrafe oder anderer negativer Folgen benötigten, erkannten die Angerufenen den Trick und legten auf. In keinem der Fälle entstand ein Schaden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken ermittelt wegen versuchten Betrugs. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell