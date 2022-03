POL-FR: Küssaberg: Zeugensuche zu Verkehrsunfall auf der L 162

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 03.03.2022, haben Unbekannten versucht, in ein Haus in der Bergseestraße in Bad Säckingen einzubrechen. Der Versuch fand an der Hintertüre des älteren Hauses statt. Die Türe wurde dadurch massiv beschädigt, hielt aber Stand. Der oder die Tatverdächtigen gelangten nicht ins Haus. Wer in dieser Nacht verdächtige ...

