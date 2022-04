Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, den 20.04.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an PKW ++ Brand von zwei Carports ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Bienenvölker entwendet ++ Verkehrsunfallflucht ++ Nachtragsmeldung zu Anhängerdiebstahl ++ Sachbeschädigung an Toilettenhaus ++ Diebstahl aus Keller ++

Leer - Sachbeschädigung an PKW

In dem Zeitraum vom 13.04.2022, 13:00 Uhr, bis 19.04.2022, 06:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eines blauen Audi A3 eingeschlagen. Zur Tatzeit befand sich das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Georgstraße. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist noch einmal daraufhin, keine Wertgegenstände im geparkten Fahrzeug zurückzulassen.

Leer - Brand von zwei Carports

Am 19.04.2022 wurde der Polizei gegen 14:30 Uhr der Brand eines Holzzaunes in der Papenburger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten hatte das Feuer bereits auf einen Schuppen und zwei Carports übergegriffen. Das Feuer konnte durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr kontrolliert und gelöscht werden, bevor es sich auf ein angrenzendes Wohnhaus ausdehnen konnte. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 19.04.2022 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 10:30 Uhr die 28-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Focus in der Calvinstraße. Im Verlaufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei der Frau aus Weener. Ein Drogenvortest auf Urinbasis bestätigte den Verdacht und wies ein positives Ergebnis für den Wirkstoff THC aus. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bunde - Bienenvölker entwendet

In dem Zeitraum 13.04.2022 bis zum 19.04.2022 wurden insgesamt neun Bienenvölker von einem Stellplatz im Heerenweg entwendet. Dem geschädigten Imker entstand dadurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Am 19.04.2022 kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Brinkweg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Verursacher einen parkenden Peugeot 3008 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Dabei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden darum gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Holtland - Nachtragsmeldung zu dem Diebstahl eines Anhängers

In der Pressemitteilung vom 17.04.2022 hatte die Polizei von dem Diebstahl eines Anhängers der Marke Wagenbouw Hapert (Länge: 9 m) berichtet. Der Anhänger befand sich auf einer Baustelle an der Leeraner Straße. Dazu kann nunmehr die Tatzeit weiter eingegrenzt werden. Nach Hinweis eines Zeugen wurde der Anhänger am 14.04.2022, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:00 Uhr entwendet. Bei dem Zugfahrzeug soll es sich um einen weißen VW Transporter gehandelt haben. In Holtland an der Leeraner Straße (B436) soll sich das Gespann an der Zufahrt zu einem Hotel festgefahren haben, wodurch sich kurzfristig der Verkehr staute. Wir bitten Zeugen und Hinweisgeber erneut, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Borkum - Sachbeschädigung in Toiletteneinrichtung

In dem Zeitraum vom 16.04.2022, 00:00 Uhr, bis 19.04.2022, 10:00 Uhr, wurde eine öffentliche Toiletteneinrichtung in der Jann-Berghaus-Straße (Hafenpromenade) durch Farbschmierereien beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Keller

In dem Zeitraum vom 18.04.2022, 18:00 Uhr, bis 19.04.2022, 16:30 Uhr, kam es in der Boltentorstraße zu einem Diebstahl aus einem Kellerraum. Der bislang unbekannte Täter hatte eine Holztür aufgebrochen und Werkzeuge sowie Lebensmittel entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

