Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Ostermontag, 18.04.2022

Leer (ots)

++Sachbeschädigung an Toilettenhaus++Frontscheibe eingeschlagen++Mehrere Außenspiegel beschädigt++Randalierer++Brand alter Reifen++Pferd in der Fußgängerzone++

Sachbeschädigung an Toilettenhaus

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher unbekannter Täter Toilettenpapier im Toilettenhaus vor dem Bahnhofsvorplatz angezündet und hierdurch die Toiletten leicht beschädigt.

Frontscheibe eingeschlagen

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher unbekannter Täter die Frontscheibe eines VW Caddy beschädigt. Zudem wurde auch die linke Seite des Pkw mit einem Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand in einem Hinterhof in der Lienbahnstraße.

Mehrere Außenspiegel beschädigt -Zeugen gesucht-

Emden - Am Sonntag gegen 01:30 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter in der Graf-Enno-Straße an insgesamt 4 dort abgestellten Pkw die Außenspiegel beschädigt. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Randalierer

Emden - Ein 35-jähriger Mann aus dem Raume Berlin hat gegen 02 Uhr des Ostermontag in einem Lokal in der Straße Neuer Markt randaliert und hierbei 2 Gläser und einen Aschenbecher beschädigt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurden die Beamten beleidigt und bedroht. Da der Mann keine Ruhe geben wollte, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war merklich alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Brand alter Reifen

Leer - Am Sonntagabend wurden der Polizei und Feuerwehr gegen 20:45 Uhr ein Brand im Bereich der Deichstraße gemeldet. Bei der Überprüfung konnte im Ergebnis festgestellt werden, dass der Verursacher eigentlich nur vertrocknete Brennnesseln abbrennen wollte, dass Feuer dann aber auf einen Stapel alter Reifen übergriff. Das verursachte selbstredend eine erhebliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf Haus und Hof verhindern.

Pferd in der Fußgängerzone

Borkum - Am Sonntagabend hat gegen 20:40 Uhr ein 5-jähriger Hengst einen Defekt in der Zaunanlage seiner Weide am Barbaraweg genutzt und einen Ausflug in das Stadtgebiet gemacht. Dort konnte er dann jedoch durch das beherzte Eingreifen einer pferdekundigen jungen Frau eingefangen werden und seiner Weide wieder zugeführt werden. Nach dem bisherigen Kenntnisstand verlief der Ausflug des Tieres ohne nennenswerte Beschädigungen. Der Zaun der Weide wurde repariert.

