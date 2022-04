Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 15.04.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Fahren unter Medikamenteneinfluss ++

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Leer - Am Donnerstag fiel den Beamten gegen 23:30 Uhr ein VW Golf auf der A 28 in Richtung Leer fahrend auf, da dieser etwas unsicher bewegt worden ist. Der Fahrer wurde daraufhin auf einem Parkplatz in Filsum kontrolliert und die Beamten konnten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab ein Ergebnis von 1,05 Promille. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der 29-jährige aus Rhauderfehn unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei einer Blutentnahme anschließend auf der Dienststelle leistete der Beschuldigte Widerstand, so dass diese unter Zwang durchgeführt werden musste. Der 29-jährige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Fahren unter Medikamenteneinfluss

Bunde - Bereits gegen 18:00 Uhr ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 in Fahrtrichtung Emsland gekommen. Ein 29-jähriger fuhr sehr auffällig mit seinem Pkw und sollte einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Während des Anhaltevorganges fuhr der Niederländer auf einen Sattelzug aus dem Emsland auf. Durch die Beamten konnte bei der anschließend durchgeführten Überprüfung des Fahrers festgestellt werden, dass dieser vor Fahrtantritt starke Medikamente eingenommen hat und immer wieder eingeschlafen ist. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht aufgefunden werden, da der Beschuldigten keinen besitzt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

