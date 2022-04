Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall++Pkw fährt in Graben++Verkehrsunfall mit Mofa++Verkehrsunfallflucht++

Weener - Verkehrsunfall

Weener - Am 13.04.2022 ereignete sich gegen 14:30 Uhr im Bereich "Neue Straße" Ecke "Risiusstraße" ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 45-jähriger Dortmunder beabsichtigte mit seinem Pkw von der Neuen Straße auf die Risiusstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Weeneraner, welcher mit seinem Pedelec die zuvor genannte Straße in Richtung Innenstadt auf dem Radweg überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pedelecs leicht verletzt.Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Uplengen - Pkw fährt in Graben

Uplengen - Ebenfalls am 13.04.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friesenstraße in Uplengen. Hierbei befuhr eine 84-jährige aus dem Landkreis Leer gegen 10:40 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Renault die Friesenstraße von Remels in Richtung Hollen. Aus unbekannten Gründen kam die 84-Jährige in der Nähe der Wallstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im anliegenden Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Moormerland - Verkehrsunfall mit Mofa

Moormerland - Bereits am 12.04.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Moormerland. Eine 55-jährige Moormerländerin befuhr mit ihrem Pkw der Marke VW die Friedrichs-Ebert-Straße aus Richtung Mühlenstraße in Richtung Hemme-Janssen-Straße. Unmittelbar vor der Einmündung in die Theodor-Heuss-Straße setzte die 55-Jährige zum Überholen eines Mofas an. Auf dem Mofa befanden sich der 15-jährige Fahrer sowie seine 18-jährige Mitfahrerin, ebenfalls beide aus dem Moormerland. Der Mofa-Fahrer wollte ebenfalls nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen und fuhr beim Abbiegevorgang in die Beifahrerseite des Pkw der 55-jährigen Moormerländerin. Der 15-Jährige und seine Mitfahrerin kamen dabei zu Fall und verletzten sich leicht. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - In den frühen Morgenstunden des 14.04.2022 touchierte gegen 00:45 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen in der Garrelsstraße ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Skoda und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung die Garrelsstraße in Richtung Königstraße. An dem Skoda entstand ein Sachschaden im vorderen linken Bereich. Zudem ist der Pkw nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell