Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl von Baustelle++Betrugsschreiben per Post++Betrugs via Messenger "WhatsApp"++

Emden - Diebstahl von Baustelle

Am 11.04.2022 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Nivelliergerätes von einer Baustelle an der Hermann-Löns-Straße. Unbekannte Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der zuständigen Mitarbeiter aus und entwendeten das Messgerät. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Hesel/Detern/Leer/Emden - Betrugsschreiben per Post In der Zeit vom 07.04.2022 bis zum 11.04.2022 gingen in diversen Haushalten postalische Schreiben ein, die den Eindruck eines anwaltlichen Schreibens erwecken sollten. In diesen Schreiben, die in Form einer Mahnung gestaltet sind, werden Betroffene aufgefordert eine Gebühr nach einer angeblichen Lotto-Teilnahme zu bezahlen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Briefe dieser Art bereits seit Jahren kursieren und dazu dienen sollen, unrechtmäßig an Geldwerte zu gelangen. Daher wird empfohlen, keinerlei Überweisungen oder sogar Lastschriftverfügungen auszustellen, die den Tätern einen Kontozugriff ermöglichen. Auch werden in diesen Briefen oftmals Fragebogen übersandt, mit der Bitte diese Auszufüllen und an eine Briefkastenadresse zurückzusenden. Von dem Ausfüllen des Bogens wird ebenfalls dringend abgeraten. Personen, die einen Schaden erlitten und eine Geldzahlung geleistet haben, sollten dringend ihre Hausbank zum Zwecke weiterer Kontoschutzmaßnahmen kontaktieren. Zudem wird bei einem Schadeneintritt eine Anzeige bei der Polizei empfohlen. Diese kann auch erfolgen auf dem Online-Anzeigenportal der Polizei Niedersachsen unter: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/

Moormerland/ Leer - Betrug via Messenger "WhatsApp" Am 11.04.2022 wurde bekannt, dass unbekannte Täter eine 55-jährige Moormerländerin via WhatsApp kontaktierten und vorgaben, der Sohn der betroffenen Frau zu sein. Es wurde behauptet, dass das ursprüngliche Handy nicht mehr betriebsbereit sei und er sich in einer Notlage befände. Dazu wurde die Frau gebeten einen vierstelligen Betrag an eine angegebene Kontonummer zu überweisen. Die 55-jährige kontaktierte ihren tatsächlichen Sohn und erfuhr so von dem versuchten Betrug. Ein wirtschaftlicher Schaden entstand der Frau nicht. In einem vergleichbaren Fall, der eine Frau aus Leer betraf, konnten die unbekannten Täter einen vierstelligen Geldbetrag durch eine angeforderte Überweisung erbeuten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betroffene, die Zahlungsaufforderungen via WhatsApp von ihren angeblichen Kindern unter einer neuen und somit unbekannten Rufnummer erhalten, auf keinen Fall erfüllen sollen. Grundsätzlich muss erst Rücksprache unter der bekannten Erreichbarkeit mit den Familienangehörigen gehalten werden. Mehr Informationen zu Betrugstaten gibt es auf: www.polizei-beratung.de und auf www.o-s-s-i.de

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

