Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Einbrüche in Rhauderfehn ++

PI Leer/Emden (ots)

Rhauderfehn - Einbrüche in mehrere Objekte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Rhauderfehn zu Einbrüchen in verschiedene Räumlichkeiten, die vermutlich durch dieselben Täter verübt wurden. Aus einem Café, das sich in der Straße Am Siel befindet, wurde nachdem man sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte, ein Laptop und mehrere Getränke entwendet. Weiterhin gelangte man durch die Rolläden eines Verkaufswagens eines Konditors, der sich an der Rhauderwieke befindet, in den Verkaufsraum. Ob es hier zu Diebesguterlangung gekommen ist, kann zunächst nicht gesagt werden. Auch die Räumlichkeiten des Fehn- und Schifffahrtsmuseums wurden widerrechtlich betreten. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Wer Angaben hierzu machen kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell