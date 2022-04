POL-LER: Veröffentlichung der Verkehrssicherheitslage 2021 der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.04.2022

PI Leer/Emden (ots) - Weener - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Weener - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Stapelmoorer Straße in Höhe der Straße Am Blanken Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Weeneraner schwere Verletzungen erlitt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit einem PKW Nissan in Richtung Weener unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der ...

mehr