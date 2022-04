Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++

PI Leer/Emden (ots)

Weener - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Weener - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Stapelmoorer Straße in Höhe der Straße Am Blanken Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Weeneraner schwere Verletzungen erlitt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit einem PKW Nissan in Richtung Weener unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer steuerte den PKW womöglich durch eine Gegenlenkung nach rechts, wobei der PKW rechts neben der Fahrbahn mit einem Baum kollidierte. Der Rettungsdienst sowie der alarmierte Notarzt übernahmen die erste medizinische Versorgung des Mannes, der später mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei aus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt werden.

