POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.04.2022

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Am 04.04.2022 kam es in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Hauff-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei welcher ein Opel Astra mit grünen Lackspritzern nachhaltig verunreinigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin fiel am 05.04.2022 gegen 20:42 Uhr auf der Autobahnzufahrt Emden Mitte ein Pkw auf, welcher in unsicherer Fahrweise in Richtung Emden- West auf Autobahn unterwegs war. Aufgrund dieses Hinweises wurde der genannte Bereich durch Kräfte der Polizei Emden angefahren. Das beschriebene Fahrzeug wurden von den Einsatzkräften an der Larrelter Straße angetroffen und zeitnah zwecks Kontrolle angehalten. Die verantwortliche 51-jährige Fahrzeugführerin aus Emden reagierte bereits auf die Anhaltesignale nur zögerlich. Bei näherer Inaugenscheinnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen. Der Konsum von Alkohol vor der Fahrt wurde durch einen Test mit einem Atemalkoholwert von 2,37 Promille bestätigt. Die Emderin musste eine Blutprobe abgeben und sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Brinkum/ BAB 28 - Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Routinekontrolle aufgrund einer defekten Beleuchtungseinrichtung, überprüften Einsatzkräfte der Autobahnpolizei am 05.04.2022 gegen 21:15 Uhr einen Pkw mit Essener Städtekennung. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer des Pkw nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Der Mann führte den Pkw, obwohl sich im Fahrzeug eine weitere Person befand, welche den Pkw hätte fahren dürfen. Der 25-jährige mit Wohnsitz in Essen muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Detern - Verkehrsunfall

Mangelnder Abstand führte am 05.04.2022 um 06:58 Uhr auf der Potshauser Straße in Fahrtrichtung Detern zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Mofarollerfahrer. Der 63-jährige Fahrer eines Pkw aus Rhauderfehn hatte die Absicht einen15-jährigen Rollerfahrer aus Ostrhauderfehn zu überholen und missachtete dabei den ausreichenden Abstand, der grundsätzlich zu einem überholten Fahrzeug einzuhalten ist. Dadurch streifte der Pkw-Fahrer mit seinem rechten Kotflügel und dem Außenspiegel den Mofaroller und touchierte ebenfalls den Ellenbogen des jungen Mannes, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Der 15-jährige konnte jedoch einen Sturz mit seinem Fahrzeug vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Leer - Zeugen nach Körperverletzung und Bedrohung gesucht Am 03.04.2022 kam es in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 06:50 Uhr auf dem Außengelände einer Discothek am Windelkampsweg zu einer Körperverletzung und einer Bedrohungshandlung. Eine bislang unbekannte männliche Person geriet mit einem 26-jährigen Leeraner aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Streit und schlug diesen unvermittelt mit der Faust ins sein Gesicht. Der 26-jährige ging aufgrund des Schlages zu Boden. Seine 21-jährige Begleiterin wollte den Täter, welcher sich in einer größeren Personengruppe befand, zur Rede stellen. Daraufhin habe der unbekannte Täter ein Messer gezückt und der jungen Frau eine schwere Verletzung angedroht, solle sie sich nicht zurückziehen. Der 26-jährige erlitt eine Nasenfraktur wurde vor Ort von Kräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Eine Mitteilung an die Polizei erging erst von der 21-jährigen Geschädigten gegen 08:15 Uhr auf der Leeraner Dienststelle. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann ca. Mitte 20 handeln, der ca. 170 cm groß und von schlanker Statur sein soll. Er habe kurze schwarze Haare und trug einen sogenannten Dreitage-Bart. Zur Bekleidung ist bekannt, dass der Mann eine blaue Jeans und rote Oberbekleidung getragen haben soll. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

