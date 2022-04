Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl von Fahrzeugzubehör++Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person++Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person++

Filsum - Diebstahl von Fahrzeugzubehör

In dem Zeitraum von 27.03.2022 bis zum 01.04.2022 kam es auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 72 zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten den Katalysator eines dort abgestellten Pkw Kia. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Filsum zu kontaktieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es in der jüngeren Vergangenheit mehrere Diebstähle von Katalysatoren im Landkreis Leer gegeben hat. Daher wird empfohlen, Fahrzeuge nicht über einen längeren Zeitraum in einsamen oder unbeleuchteten Bereichen abzustellen. Nach ersten Erkenntnissen sind von dem Diebstahl bevorzugt ältere Fahrzeuge mit Benzinmotor und Modelle mit gut erreichbarem Katalysator betroffen. Da die meisten Fahrzeuge zur Entwendung des Katalysators angehoben werden müssen, kann eine Fahrzeug-Alarmanlage mit Neigungsmelder sinnvoll sein. Auch wird empfohlen, keine gebrauchten Katalysatoren anzukaufen und die Herkunft zu überprüfen, wenn die nicht fachgerechte Abmontage deutlich erkennbar ist.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person Am 03.04.2022 befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer gegen 11:36 Uhr die Kirchstraße in Fahrtrichtung Brunnenstraße. In der Einmündung zum Luth. Schulgang missachtete er die dortige Regel rechts vor links, die für alle Verkehrsteilnehmer gilt und fuhr dort in eine Personengruppe hinein, welche aus dem Luth. Schulgang nach rechts in die Kirchstraße einbog. Dabei stieß er mit einer 59-jährigen Frau aus Herne zusammen, welche aufgrund des Vorfalls stürzte und sich eine Verletzung im Gesicht zuzog. Der männliche Fahrradfahrer, welcher einen dunklen Kapuzenpullover und eine Sonnenbrille trug, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau und den Vorfall zu kümmern. Zur weiteren Beschreibung des flüchtenden Fahrradfahrers ist bekannt, dass dieser einen dunklen Vollbart tragen und eine große schlanke Statur, sowie ein geschätztes Alter von Mitte 20 haben soll. Zeugen, die weitere Hinweise zur Sache und zur Person geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hesel - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Person Am 04.04.2022 kam es gegen 10:24 Uhr auf der Landesstraße (L) 24 zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Eine 71-jährige Frau aus Moormerland befuhr die L 24 aus MML-Veenhusen kommend in Fahrtrichtung Hesel, als sie im Verlauf der Strecke aus derzeit noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen im Seitenraum befindlichen Baum prallte. Bei dem Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das mitgeführte Fahrzeug VW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die L 24 war nach dem Unfall zwischen Veenhusen und Hesel für Bergungsarbeiten gut eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

