Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer / Emden (ots)

++ Führen eines PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln + Fahren unter Alkoholeinfluss + Verkehrsunfallflucht + Gefährdung des Straßenverkehrs + Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Weener - Führen eines PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln Weener - In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde ein 26-Jähriger mit seinem PKW auf der Landesstraße angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme erfolgte im örtlichen Klinikum.

Weener - Fahren unter Alkoholeinfluss

Weener - Ein 27-Jähriger führte seinen PKW am Samstagabend auf der Alten Bahnhofstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Dem PKW-Führer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Emden - Am 02.04.2022, zwischen 18:00 und 21:05 Uhr, kam es im Vierten Polderweg beim Industriepark Frisia zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam offensichtlich aus bislang unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Bauzaunelemente. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen zum Vorfall werden gesucht. Schadenshöhe: ca. 1600,- EUR

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Emden - Am 03.04.2022, gegen 01:04 Uhr, kam es in der Bolardusstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Verdacht richtet sich hier gegen einen 38-jährigen Mann aus Emden, welcher die Bolardusstraße mit seinem grauen Audi A6 in Richtung stadtauswärts befahren haben soll. Aus bislang unbekannten Gründen kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen links am Fahrbahnrand abgeparkten Renault Master. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich vermutlich fußläufig vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das abgeparkte Fahrzeug wurde rechtsseitig am Heck beschädigt. Anhand der Ausweisdokumente, welche im Fahrzeug zurückgelassen wurden, konnte der 38-jährige namentlich benannt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Der Mann war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Schadenshöhe: ca. 15000,- EUR

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Am 03.04.2022, um 05:07 Uhr, kam es in der Petkumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem schwarzen Toyota Hiluxez die Petkumer Straße in Richtung stadtauswärts und kam nach rechts von der Fahrbahn. Dabei beschädigte er einen parkend abgestellten roten Mazda und einen grauen Ford Fiesta. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich zunächst fußläufig vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, konnte jedoch durch aufmerksame Zeugen bei seinem Vorhaben beobachtet werden. Seinen 33-jährigen, männlichen Beifahrer ließ der Fahrzeugführer am Unfallort zurück. Dieser verletzte sich offensichtlich bei dem Vorfall leicht am Kopf und wurde mit dem Rettungswagen zum Klinikum Emden verbracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wies im Frontbereich eine Beschädigung auf. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Unfallverursacher war offensichtlich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Schadenshöhe: 5000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell