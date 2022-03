Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung der PI Leer/Emden für den 31.03.2022

Leer (ots)

Geschädigten nach Verkehrsunfall gesucht -Zeugenaufruf-

Hesel - Am heutigen Donnerstag ist es gegen 11.00 Uhr in Hesel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und dem Fahrer eines schwarzen Elektrorollers gekommen. Hierbei hatte der Fahrer des Pkw den Roller-Fahrer übersehen, als er von der B 72 nach links in die Straße Im Brink abbiegen wollte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Rollerfahrer von der Unfallstelle, ohne zuvor einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Sowohl der Rollerfahrer als auch Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hesel zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

