POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Mittwoch, 30.03.2022

Täter auf frischer Tat ertappt

Leer - Am Dienstagvormittag wurde ein 41-jähriger Mann aufgrund von zwei Diebstahlsdelikten durch die Polizei festgenommen und der Wache zugeführt. Dieser war den Beamten gegen 11 Uhr in der Georgstraße aufgefallen, als dieser aus einem Warenkorb in der Außenauslage eines Geschäftes Gartenschuhe nahm und dann weiterlief, ohne diese zu bezahlen. Dabei hatten die Beamten den Mann schon zuvor dabei beobachten können, wie dieser in der Georgstraße von einem Fahrrad eine auf dem Gepäckträger liegende Geldbörse an sich nahm und davonlief. Nach dieser ersten Tat wurden die Personalien aufgenommen, das Diebesgut sichergestellt und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Dieser Umstand hielt den Mann aber augenscheinlich nicht davon ab, nach der ersten erkannten Tat umgehend die o.g. Gartenschuhe zu stehlen.

Katalysatoren und Diesel entwendet

Westoverledingen - Bereits in der letzten Woche wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von insgesamt 6 Pkw die Katalysatoren entwendet. Diese standen auf dem frei zugänglichen Gelände einer Autowerkstatt in dem Ortsteil Steenfelderfehn. Bei einem dieser Pkw wurde zudem der Tankdeckel aufgebrochen und der Diesel abgepumpt.

Diebstahl von Anbauteilen

Weener - In der Zeit von Freitag bis Dienstag sind von einem Traktor Anbauteile entwendet worden. Dieser Traktor stand im Gewerbepark Rheiderland auf dem Gelände einer Firma für Agrartechnik. Der oder die Täter überwanden die Umzäunung und machten sich an dem Trecker zu schaffen. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sachbeschädigungen und Farbschmierereien an Schule -Zeugen gesucht-

Neukamperfehn - Das vergangenen Wochenende haben bisher unbekannte Täter dazu genutzt, an der Grundschule in Neukamperfehn zahlreiche Sachbeschädigungen zu begehen. Hierbei wurde u.a. die Außenfassade eines Gebäudetraktes beschädigt, die Kunststoffverkleidung einer Außenlampe angezündet und die Außenwand eines Gebäudeteils mit Farbe besprüht. Die Schadenshöhe wird auf annähernd 1000 Euro eingeschätzt. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden aufgenommen. Personen, die zu Tat und/oder Täter Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Hesel.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Am Dienstagabend musste Polizeibeamten gegen 22:15 Uhr bei der Kontrolle eines 51-jährigen Pkw-Fahrers aus Leer im Bereich des Bahnhofes feststellen, dass dieser erheblich alkoholisiert seinen Pkw führte. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Leer - Gegen 03:45 Uhr des frühen Dienstagmorgen führte ein 23-jähriger Mann aus Moormerland in der Gustav-Elster-Straße einen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein von den Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Samstag bis Montag einen in der Schwabenstraße auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw der Marke VW Golf, Farbe lila, beschädigt. Hierbei wurde ein Kotflügel eingedellt und der Lack zerkratzt. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei Emden.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Moormerland - Am Dienstagvormittag wurde gegen 11:50 Uhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Moormerland bei einem Unfall leicht verletzt. Dieser hatte mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg der Hemme-Janssen-Straße in Richtung Königsstraße befahren, als ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus der Rudolf-Kinau-Straße kommend bei der Einfahrt auf die Hemme-Janssen-Straße diesem die Vorfahrt nahm. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen an den Händen und Handgelenken zu. An dem Fahrrad und an dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

