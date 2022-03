Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Dienstag, 29.03.2022

Leer (ots)

++Einbruch in Verwaltungsgebäude beim Friedhof++Werkzeuge entwendet++Einbruch in Baufirma++Versuchter Einbruch in Wohnung++E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt++Roller mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Einbruch in Verwaltungsgebäude beim Friedhof

Emden - Am vergangenen Wochenende kam in der Zeit von Freitagmittag bis zum Montagmorgen zu einem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude der Friedhofsanlage Tholenswehr-Wolthusen. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Innenräume. Dort entwendeten sie dann elektronische Haushaltsgeräte in einem Wert von annähernd 350 Euro.

Werkzeuge entwendet

Emden - In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Auricher Straße ein und entwendeten dort aus den zum Teil noch im Innenausbau befindlichen Räumen Werkzeuge. Die Schadenshöhe kann in diesem Fall noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Baufirma

Weener - Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Freitag bis Sonntag zu einem Einbruch in eine Baufirma in Möhlenwarf. Der oder die Täter gelangten in die Lagerhalle und entwendeten dort mehrere elektrische Werkzeuge, einige davon auch Akkubetrieben. Die Anzahl an entwendeten Werkzeugen ist noch nicht bekannt, daher kann zur Schadenshöhe noch keine Aussage getroffen werden.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Leer - Der Eigentümer einer Wohnung in der Bremer Straße musste am Montagabend feststellen, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ab Donnerstag versucht hatten, seine Wohnungstür zu öffnen. An der Tür befanden sich mehrere Hebelspuren, die Tür hielt den Angriffen jedoch stand.

E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Leer - Am Montagabend mussten Beamte gegen 21:30 Uhr in der Saarstraße bei der Kontrolle eines 26-jährigen Mannes aus Leer feststellen, dass dieser seinen E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Roller mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Rhauderfehn - Am Montagabend fiel den Beamten gegen 17 Uhr auf der Straße Untenende ein Roller auf, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Bei der Hinterherfahrt mussten die Beamten dann eine Geschwindigkeit von annähernd 90 km/h feststellen. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers aus Ostrhauderfehn mussten die Beamten erkennen, dass dieser nur die Fahrerlaubnis für ein Kleinkraftrad hatte und an seinem Roller die Drosselung entfernt hatte. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Weener - Am Montagabend war in der Mühlenstraße ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener unterwegs, der erheblich alkoholisiert war. Die Beamten stellten bei einem Vortest im Rahmen der Kontrolle einen Wert von 1,88 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rhauderfehn - Gegen 11:45 Uhr des Montages kam es auf der Mühlenstraße der B 438 in Fahrtrichtung Leer zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin die o.g. Strecke und musste aufgrund eines Staus ihr Fahrzeug abbremsen. Die hinter ihr fahrende 26-jährige Pkw-Fahrerin erkannte diesen Umstand zu spät und fuhr auf. Die 39-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, klagte über Schmerzen im Nackenbereich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, blieben jedoch fahrbereit.

