Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 27.03.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2x) ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Brand einer Gartenhütte ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle ++ PKW beschädigt ++ Randalierer beschädigt Rettungswagen ++

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 21-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Hyundai in der Rymeerstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 21-jährigen Leeraners. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer/ Filsum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 22:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen PKW Skoda mit auffälliger Fahrweise. Der Skoda sollte die Papenburger Straße und später die Hauptstraße in Leer teilweise in Schlangenlinien und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug auf der A 28 (RF Oldenburg), im Bereich der Anschlussstelle Leer-Ost, feststellen. Es wurden entsprechende Anhaltesignale gegeben und der Fahrzeugführer, ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger, konnte schließlich im Buxbarger Weg in Filsum überprüft werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Es wurde auch in diesem Fall eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, kam es in Rhauderfehn, Ortsteil Marienheil, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Rhauderfehner befuhr die Rhauder Landstraße (L21) mit seinem PKW Opel aus Holte kommend. An der Einmündung zur Hauptstraße (B438) beabsichtigte er, nach links in Richtung Rhauderfehn abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden 80-jährigen Motorradfahrer, mit Wohnsitz in Weener, welcher seinerseits im Begriff war von der B438 in die Rhauder Landstraße einzufahren. Durch den Zusammenstoß wurde der 80-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zur entstandenen Schadenshöhe können bislang keine Aussagen getätigt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Westoverledingen - Brand einer Gartenhütte

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde der Brand einer Gartenhütte im Friesenweg (Ortsteil Ihrhove) mitgeteilt. Neben der Polizei wurde auch die Ortsfeuerwehr Ihrhove alarmiert, welche mit ca. 45 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte und das Feuer unter Kontrolle brachte. Die Gartenhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Moormerland - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 24-jährigen Fahrzeugführer eines PKW Audi in der Kolberger Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 24-Jährigen eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Ferner führte der Beschuldigte den PKW, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana sichergestellt, welches er mitführte. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab außerdem, dass der 24-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er einer Jugendarrestanstalt zugeführt. Es wurde weiter ein Strafverfahren gegen die 20-jährige Halterin des Audis eingeleitet. Sie hatte wider besseren Wissens zugelassen, dass der 24-Jährige ihren PKW führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Borkum - PKW beschädigt

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz im Olde Melkstee geparkter PKW der Marke Mercedes-Benz durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Vermutlich wurde mittels eines spitzen Gegenstandes die Frontscheibe und das Dach zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Emden - Randalierer beschädigt Rettungswagen

Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, forderte eine Rettungswagenbesatzung am Neuen Markt polizeiliche Unterstützung an. Eine alkoholisierte Person sollte im Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Unvermittelt reagierte die Person aggressiv und renitent. In der Folge beschädigte er das Interieur des Rettungswagens, welcher dadurch nicht mehr einsatzbereit war. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro. Der 28-jährige Emder wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

