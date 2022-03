Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Tötungsdelikt in Leer - Tatverdächtiger festgenommen++

Am Abend des 25.03.2022 kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Leer zu einem Tötungsdelikt. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 54-Jährigen Mann aus Leer, welcher am Tatort durch die Polizei festgenommen wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten der 54-Jährige und sein 51-jähriger Mitbewohner gegen 23:15 Uhr in einen Streit, in dessen Verlauf der 51-Jährige durch eine Hiebwaffe verletzt wurde und verstarb. Die genauen Hintergründe der Tat sind zurzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Klärung der Todesumstände des 51-Jährigen wurde eine Obduktion angeordnet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft in Aurich unter 0160-91703325.

