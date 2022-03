Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 26.03.2022

Leer (ots)

Diebstahlsdelikt

Leer - Gegen 20:20 Uhr des Freitages versuchte ein 39-jähriger Mann aus Leer 7 Flaschen hochprozentigen Alkohols aus dem einem Lebensmittelgeschäft an der Ringstraße zu entwenden. Er wurde bei der Tatausführung jedoch entdeckt und durch den Sicherheitsdienst angesprochen. Trotz der ausweglosen Situation versuchte sich der Dieb loszureißen, was ihm jedoch nicht gelingen wollte. Nach Aufnahme der Personalien durch die Polizei wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch wegen eines räuberischen Diebstahles verantworten.

E-Bikes aus Garage entwendet

Emden - In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wurde aus einer unverschlossenen Garage in der Anemonenstraße zwei verschlossene hochwertige E-Bikes der Marken Kalkhoff und Kettler entwendet. Dem Täter gelang es offenbar, die Schlösser der Räder zu öffnen und danach die Räder zu entwenden.

Brandstiftung

Moormerland - Gegen 23 Uhr des Freitagabend wurde der Polizei ein Brand im Mittelweg gemeldet. Die Beamten mussten bei der Überprüfung feststellen, dass die dort aufgestellten öffentlich zugänglichen Bänke und der Tisch brannten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einer Brandstiftung aus, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ostrhauderfehn - Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Rhauderfehn in der Straße Heideweg mussten die Beamten feststellen, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel (hier THC). Folglich wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Gegen 01 Uhr des Samstages kam ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Emden auf der Straße Alte Ziegelei von der Fahrbahn ab, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes mussten die Beamten eine Alkoholisierung feststellen. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Aufgrund der Alkoholisierung und des Fahrfehlers wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Rhauderfehn - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Unfall zwischen einem 20-jährigen Fahrradfahrer und einem 43-jährigen Pkw-Führer, in deren Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand fuhr der Radfahrer von Marienheil kommend in Richtung Collinghorst. Als plötzlich das Licht von dem Fahrrad ausfiel, verlor dieser die Orientierung und fuhr über seinen Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte dieser dann mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrzeugführer hatte den Radfahrer erst im letzten Moment erkannt und stark abgebremst. Trotzdem kam es zu einer Berührung zwischen dem Rad und dem Pkw. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Beamten bei dem Radfahrer eine Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Auch in diesem Falle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Kuhrettung durch Feuerwehr

Nortmoor - Am Freitagabend wurden in der Zeit von 22 bis 01 Uhr des Samstages vier Kühe von der Feuerwehr aus einer Jauchegrube gerettet. Diese waren in einem landwirtschaftlichen Hof im Middenmoorweg durch den Holzboden gebrochen und in die Jauchegrube gefallen. Eine Tierärztin war vor Ort und begleitete die Rettung, der Einsatz der Feuerwehren aus Jümme und Leer wurde im Polizeibericht lobend erwähnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell