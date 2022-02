Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdacht: Polizei stoppt mutmaßliche Metalldiebe

Lübbecke (ots)

Am Freitag beobachteten Anwohner an der Straße "Auf dem Gallenkamp" gegen 14.25 Uhr zwei Personen, als die von einer Baustelle Metallteile in ihr Fahrzeug luden. Da die aufmerksamen Zeugen einen Diebstahl vermuteten, verständigte sie die Polizei.

Kurz darauf traf ein Streifenwagen in der Weingartenstraße auf den beschriebenen Mercedes Kastenwagen. Dort unterzog man diesen und dessen Insassen, einen 33-jährigen Mann und seine 27 Jahre alte Beifahrerin - beide aus Herne - einer Fahrzeugkontrolle. Dabei fanden die Beamten auf der Ladefläche diverse Metallschrottteile. Daraufhin wiesen die Polizisten die mutmaßlichen Metalldiebe an, die Teile an der Baustelle wieder abzuladen. Außerdem eröffnete man ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die beiden Personen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell