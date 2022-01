Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brunnen angefahren

Apolda (ots)

In Apolda, auf dem Brauhof kam es am 06.01.2022, gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall als ein 85jähriger Opel-Fahrer beim Rangieren gegen den dort befindlichen Brunnen stieß. Am Brunnen entstand nach ersten Erkenntnisse kein Schaden, am Pkw jedoch wurde der Heckbereich erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand.

