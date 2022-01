Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Am 06.01.2022, gegen 07:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Apolda nach Utenbach zu einem Wildunfall. Eine 19jährige Frau im Pkw VW befuhr die o. g. Straße als unvermittelt auf Höhe "Laborchemie" ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang, so dass es in der Folge zur Berührung mit ihrem Fahrzeug kam. Der Tier lief im Anschluss davon. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

