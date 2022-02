Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Blauer VW Caddy beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Dienstag (15.02.2022) um 11.30 Uhr bis Freitag (18.02.2022) um 13.50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Clemensstraße abgestellter, blauer VW Caddy beschädigt. Die Unfallspuren an der Fahrertür deuten darauf hin, dass ein stürzender Zweiradfahrer mit dem Fahrzeug kollidiert sein könnte oder jemand den Schaden mit einem größeren Gegenstand verursacht hat. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell