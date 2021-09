Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Niedergeschlagen und Geldbörse gestohlen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, waren zwei Männer auf der Heimreise. Sie standen an der Haltestelle in der Olgastraße und warteten auf ein Transportmittel. Eine Gruppe von jungen Erwachsenen und Jugendlichen drängte sich zwischen die Beiden. Einer der Wartenden wurde auf die angrenzende Grünfläche gezerrt. Der 26-jährige Geschädigte wurde zu Boden geschlagen. Anschließend wurde er durchsucht. Das aufgefundene Handy entsprach nicht dem Geschmack des Täters, er warf es wieder weg. Dann zogen die Täter die Börse des Opfers. Als ein Zeuge, der mit seinem PKW vorbeifuhr, zu Hilfe eilte, flüchteten die Täter mit der Geldbörse.

++++++++++++++++++++++++1741587;

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell