Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 27-Jähriger fährt betrunken mit Pkw gegen Baum

Hannover (ots)

Am Sonntag, 11.07.2021, hat ein betrunkener 27 Jahre alter Fahrer auf der Schneerener Straße (L 360) bei Neustadt am Rübenberge die Kontrolle über sein Auto verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 27-Jährige mit seinem Mercedes C 180 gegen 05:45 Uhr auf der Schneerener Straße von der Bundesstraße 6 kommend in Richtung Schneeren unterwegs. Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum verlor er auf einer geraden Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Infolgedessen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, bis es schließlich links der Fahrbahn auf der linken Seite zum Liegen kam. Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrer über die Öffnung der Windschutzscheibe aus seinem Pkw befreien. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde der 27-Jährige in ein Krankenhaus nach Nienburg gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Schneerener Straße zeitweise vollgesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben, dass der 27-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch eine Ärztin im Krankenhaus durchgeführt. Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

