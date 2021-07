Polizeidirektion Hannover

POL-H: Veränderte Dienstzeiten der Polizeistation Raschplatz

Hannover (ots)

Mehr als drei Jahre haben die Bauarbeiten in dem Polizeikommissariat Mitte in der Herschelstraße 1 gedauert. In dieser Zeit stellte die Polizeistation am Raschplatz eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Polizei in Hannovers Innenstadt sicher. Nach dem Abschluss der Modernisierung in der Herschelstraße passt nun die Polizeistation am Raschplatz ihre Dienstzeiten an.

Ab Montag, 12.07.2021, kehrt die Wache der Polizeistation Raschplatz zum Tagesdienstbetrieb zurück. Dieser wurde jedoch modifiziert, um die Polizeipräsenz im Zuständigkeitsbereich zu erhöhen. Von Montag bis Donnerstag ist die Polizeistation in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr geöffnet. Von Freitag 10:00 Uhr bis Sonntag 06:00 Uhr ist die Station durchgehend besetzt.

Durch die Auflösung der Nachtdienstbesetzung unter der Woche verstärken die freiwerdenden Polizeibeamtinnen und -beamten die Polizeipräsenz zu den anderen Zeiten. Die Öffnungszeiten der örtlichen Hilfseinrichtungen und Publikumsspitzen wurden ebenfalls berücksichtigt und flossen in den modifizierten Dienstplan mit ein.

"Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen für ihre gute Arbeit und Flexibilität insbesondere in den vergangenen drei Jahren bedanken. Für den hiesigen Dienstbetrieb war das eine Herausforderung, die wir gut gemeistert haben", betont Rüdiger Beneke, Leiter der Polizeistation Raschplatz. "Die Polizeistation steht weiterhin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Durch die Modifizierung des Dienstplanes wird die Polizeipräsenz verstärkt." Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation kümmern sich weiterhin im Schwerpunkt um die Bekämpfung der offenen Drogenszene, um Beschwerden und Unordnungszustände.

Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation Raschplatz bleibt weiterhin unverändert: 0511 109-2915. /nash, ram

