Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Böse Überraschung

Ransbach-BaumbachRansbach-Baumbach (ots)

Am Neujahrsmorgen musste ein Fahrzeughalter in Ransbach-Baumbach feststellen, dass der Lack an seinem blauen Pkw Ford Focus-Kombi mutwillig zerkratzt wurde.

Er hatte das Fahrzeug erst gegen 02:00 Uhr in der Straße "Am Seeufer" abgestellt und bemerkte den Schaden gegen 12:30 Uhr.

Die Tat ereignete sich im Bereich der Hochhäuser, wo der Pkw in den gegenüberliegenden Parktaschen geparkt stand und der Schaden dürfte sich über mehrere hundert Euro belaufen.

Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02624 - 94020 zu melden.

