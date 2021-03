Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein weißer Opel Mokka wurde am Montag in Wittmund beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Wagen und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr, vermutlich in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

