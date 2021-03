Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Einbruch in Café +++ Norderney - Verstöße gegen Corona-Verordnung

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch in Café

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Café in Dornum eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr verschafften sich die Täter in der Straße Am Alten Hafen gewaltsam Zutritt zu dem Café und entwendeten unter anderem Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Sonstiges Geschehen

Norderney - Verstöße gegen Corona-Verordnung

Die Polizei hat am Wochenende auf Norderney eine Zusammenkunft mehrerer Personen aufgelöst. Vor einem Gebäude in der Benekestraße trafen die Beamtinnen und Beamten am Freitagabend auf acht Personen aus mehreren Haushalten. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 41 Jahren saßen dort in einem Kreis beisammen. Dabei hielten sie weder den Mindestabstand ein noch trugen sie einen Mund-Nasen-Schutz. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

