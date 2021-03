Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Raub auf Tankstelle +++ Ihlow - Gartenumrandung beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Raub auf Tankstelle

Am Sonntagabend kam es in Aurich zu einem Raub auf eine Tankstelle. Zwei männliche Personen betraten gegen 19.30 Uhr die Tankstelle an der Emder Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand forderte einer der Männer von der anwesenden Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Männer flüchteten fußläufig mit einer dreistelligen Summe. Das Opfer wurde nicht verletzt. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 34 und 44 Jahren, in Tatortnähe durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Die Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Gartenumrandung beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende im Juister Weg in Ihlow. Offenbar stieß ein Autofahrer am Samstag zwischen 23.30 Uhr und 0 Uhr gegen eine Gartenumrandung und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell