Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Einbruchdiebstahl auf Baustelle ++ Diebstähle in Kleingartenkolonie ++ Inverkehrbringen von Falschgeld ++ Amtsanmaßung ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin ++

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Einbruchdiebstahl auf Baustelle

In der Zeit vom 21.03.2022, 08:00 Uhr bis 24.03.2022, 11:00 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Straße Zur Völlener Mühle in Westoverledingen das Vorhängeschloss eines Baucontainers aufgebrochen und daraus diverse Bauwerkzeuge der Marke Makita entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Emden - Diebstähle in Kleingartenkolonie

In der Zeit vom 23.03.2022, 15:00 Uhr bis 24.03.2022, 11:30 Uhr kam es in der Kleingartenkolonie Emden-Nord e.V. in der Isenseestraße zu einem vollendeten Diebstahl und zwei Diebstahlsversuchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu Blockhütten und Geräteschuppen, die sich auf verschiedenen Parzellen befanden. Unter anderem wurden alkoholische Getränke und eine Stichsäge der Marke Parkside entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten, sich auf der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Landkreis Leer - Inverkehrbringen von Falschgeld

In der jüngeren Vergangenheit kam es im Landkreis Leer zu Fällen, in denen bislang unbekannte Täter gefälschte Geldscheine in Umlauf brachten. So wurden in Unternehmen in Bunde und Leer falsche 50,- Euro bzw. 20,- Euro-Scheine festgestellt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass Sie erhaltene Geldscheine auf deren Richtigkeit überprüfen. Unter folgender Internetadresse gibt die Bundesbank Tipps zur Erkennung eines Falsifikats: https://bit.ly/3qzTzHg

Landkreis Leer und Stadt Emden - Amtsanmaßung

Im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Leer/Emden kommt es zurzeit zur Anwendung einer neuen Betrugsmasche per Telefonanruf. Zunächst werden die Opfer telefonisch kontaktiert und per Bandansage in englischer Sprache darüber aufgeklärt, dass mit dem Ausweis (ID-Card) Straftaten verübt wurden und man per Tastendruck weiterverbunden werde. Im Anschluss versucht der Betrüger, weitere Daten in englischer Sprache zu erfragen.

Die Polizei Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass telefonische Kontaktaufnahmen weder in englischer Sprache noch im Zusammenhang mit Bandansagen durchgeführt werden. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Dienststelle.

Bunde - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

Am 24.03.2022 wurden die Beamten gegen 11:10 Uhr in die Weenerstraße in Bunde gerufen, da dort eine geistig verwirrte Frau im Nachthemd versucht hatte, vor vorbeifahrende Fahrzeuge zu springen. Dieses konnte durch die Beamten verhindert werden. Die 48jährige Bunderin wehrte sich im Anschluss gegen die Verbringung in ein Krankenhaus, indem sie einer 23jährigen Polizeibeamtin gegen den Kopf schlug und dadurch leicht verletzte. Die Täterin wurde im Anschluss in medizinische Betreuung übergeben. Es wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 24.03.2022, gegen 18:10 Uhr, wurde auf der Wiesenstraße in Weener ein 28jähriger Ukrainer mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Führer des Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell