Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Schockanrufe ++ Betrug mittels "whatsapp"-Messenger ++ 2 x Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl eines E-Bikes ++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ mehrere Eigentumsdelikte im Bereich Emden-Petkum ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - "Schockanrufe"

Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Leer kam es einer höheren Anzahl sogenannter "Schockanrufe", bei denen die Täter telefonisch vorgaben, dass sie nahe Verwandte seien und einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatten, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Um der Haft zu entgehen, solle eine hohe Summe Bargeld bzw. Goldbarren durch die Opfer an einen Mittelsmann übergeben werden. In den angezeigten Fällen kam es nicht zu einer Geldübergabe. In einem Fall wurde dieses beim Abhebevorgang durch die Bank verhindert.

Die Polizei Leer/Emden weist nochmals darauf hin, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft auf keinen Fall auf eine sofortige Geldübergabe oder gar die Herausgabe von Goldbarren besteht. Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufes werden oder geworden sein, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Dienststelle.

Leer - Betrugsversuche mittels "whatsapp"-Nachrichten

Zur Zeit kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu versuchten Betrugsfällen, in denen via Messenger "whatsapp" an die Opfer Nachrichten versandt werden, die suggerieren, dass es sich um Angehörige handelt, die eine neue Handynummer haben. Kurz darauf wird um die Überweisung eines Geldbetrages gebeten. Seien Sie skeptisch, wenn Sie eine solche Nachricht von einer Ihnen unbekannten Handynummer erhalten.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht auf der A28

Am 23.03.2022, gegen 17:40 Uhr, kam es in Höhe Uplengen auf der A28, Fahrtrichtung Oldenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Bereich eines dort mit einer Panne liegengeblieben Fahrzeugs, überfuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine beleuchtete Klappwarnbake, die dadurch zerstört wurde. Der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 23.03.2022, gegen 09:00 Uhr, kam es in Leer auf der Kreuzung Spier zu einem Verkehrsunfall. Ein 55jähriger Leeraner befuhr mit seinem Fahrrad die Bremer Straße und wollte den Kreuzungsbereich queren. Dabei wurde er vermutlich von einem Pkw-Führer eines roten Mazda 323 übersehen, der aus der Hauptstraße kommend trotz angezeigter Rotphase nach rechts in den Stadtring abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte, jedoch unverletzt blieb. Das Fahrrad wurde jedoch beschädigt. Das flüchtende Fahrzeug müsste vorne rechts beschädigt sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

Ein stark alkoholisierter 26jähriger Mann aus Emden trat in der Emder Innenstadt die Außenspiegel von mehreren dort abgestellten Pkw ab und konnte im Anschluss durch eine Streifenbesatzung aufgegriffen werden. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Den Mann erwarteten mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Im Bereich Emden-Petkum kam es in den heutigen frühen Morgenstunden zu mehreren Eigentumsdelikten, die vermutlich durch die gleiche Tätergruppe verübt wurden. Wer Angaben zu den nachfolgenden Delikten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Leer/Emden zu melden.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Am 23.03.2022, gegen 03:00 Uhr, wurde eine 43jährige Emderin in ihrer Wohnung in der Anemonenstraße in Emden durch Geräusche geweckt und überraschte bei der Nachschau einen ihr unbekannten Mann, der mit einer Taschenlampe in ihrem Wohnzimmer stand. Der Mann flüchtete vom Tatort. Wie der Mann sich Zugang zur Wohnung verschaffte, ist zu Zeit unbekannt.

Emden - versuchte Diebstähle

Am 23.03.2022, gegen 03:26 Uhr, wurden der Polizei zwei verdächtige, männliche Personen gemeldet, die sich im Mohnblumenweg in Emden an einem abgestellten Pkw und einer Garage zu schaffen machten. Die Personen konnten durch die Polizei jedoch nicht mehr festgestellt werden. Beide Männer waren mit dem Fahrrad unterwegs.

Emden - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 22.03.2022, 21:30 Uhr bis 23.03.2022, gegen 06:30 Uhr, wurde aus einem in der Krokusstraße in Emden unverschlossen abgestellten Pkw VW ein Portemonnaie mit Bankkarten und Bargeld entwendet).

Emden - Einbruchdiebstahl aus Gartenhütte

In der Zeit vom 22.03.2022, 12:00 Uhr bis 23.03.2022, 11:30 Uhr, wurde im Marderweg in Emden aus einer verschlossenen Gartenhütte ein E-Bike der Marke Kalkhoff entwendet.

Emden - versuchter Einbruch in Pkw

In der Zeit vom 22.03.2022, 23:00 Uhr bis 23.03.2022, 07:30 Uhr, wurde versucht auf einem Firmengelände in der Fährstraße in Emden in zwei Firmenfahrzeuge einzubrechen, was dem bzw. den Tätern jedoch nicht gelang. Durch die Aufbruchsversuche wurden die Pkw beschädigt.

Emden - verdächtige Person

Am 22.03.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde in der Karkstraat in Emden eine verdächtige, männliche Person bemerkt, die eine Überwachungskamera manipulierte. Im Anschluss flüchtete die Person unerkannt.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Am 23.03.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter durch die unverschlossene Haustür eine Wohnung in der Kräuterstraße und entwendete eine Geldbörse mit diversen Bankkarten und Bargeld aus einer Jacke, die an einer Garderobe hing. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt.

Emden - Diebstahl von zwei E-Bikes

In der Zeit vom 23.03.2022, 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr, wurden in der Leeraner Straße in Emden aus einem verschlossenen Geräteschuppen zwei E-Bikes der Marke Kalkhoff entwendet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell