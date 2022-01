Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von hochwertigem Quad

Wissen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Wissen, Mozartstr. 17, aus einem Carport ein schwarzes Quad der Marke TAIW. Golden BEE, Modell EST/Blade 1000 EPS, mit dem amtlichen Kennzeichen AK-A 888, entwendet. Das Quad hat einen Wert von ca. 10.000,- EUR. Hinweise erbeten an die PW Wissen, Tel. 02742/9350

