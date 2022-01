Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - Stark alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs.

Neuwied (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 00:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der Neuwieder Polizei eine Person auf einem Fahrrad im Oligspfad fest. Der Fahrer hatte das Fahrrad zwischen den Beinen und versuchte verzweifelt das Gleichgewicht zu halten während er zwei Plastiktüten mit geleerten Alkoholflaschen am Lenker zu befestigen versuchte. Im Rahmen der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach erfolgter Belehrung teilte der 58 jährige Neuwieder mit, dass er gerade mit dem Fahrrad aus Richtung Engers gekommen sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille, was deutlich die zugelassenen Grenzwerte überschritt. Dem Biker wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell