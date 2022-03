Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ sexuelle Belästigung ++ 4x Diebstahl von Pkw-Kennzeichen ++ Sachbeschädigung an Schule ++ 5x Verkehrsunfallflucht ++ Diebstahl von Katalysatoren ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Sexuelle Belästigung

Aufgrund der vorangegangenen Berichterstattung wurde eine weitere sexuelle Belästigung in Leer angezeigt. Am 17.03.2022, gegen 20:03 Uhr, kam es im Conrebbersweg zu einer sexuellen Belästigung einer 26jährigen Frau aus Leer. Der männliche Täter griff dem Opfer von hinten in den Schritt, worauf dieses zunächst erschrak, dann dem Täter hinterher lief. Der Täter flüchtete im Anschluss auf einem Fahrrad in Richtung Teletta-Groß-Gymnasium. Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: männlich, auffällig klein, jugendliches Erscheinungsbild, dunkles gewelltes Haar, schwarz gekleidet (möglicherweise Trainingsanzug), schwarzer Rucksack, helles Fahrrad ohne Licht.

Weener - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

In der Zeit vom 21.03.2022, 20:00 Uhr bis zum 22.03.2022, 08:00 Uhr, wurde in der Straße Achterumshörn in Bunde von einem dort abgestellten Pkw Jaguar das hintere Kennzeichen entwendet. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Emden - Diebstähle von Pkw-Kennzeichen

In der Zeit vom 16.03.2022, 20:00 Uhr bis zum 18.03.2022, 13:45 Uhr, wurde in der Hermann-Allmers-Straße in Emden von einem dort abgestellten Pkw VW das vordere Kennzeichen von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Ebenso wurde von bislang unbekannten Tätern am 22.03.2022, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Herderstraße von einem dort abgestellten Pkw BMW das hintere Kennzeichen entwendet.

Auch in der Jansumstraße kam es in der Zeit vom 07.03.2022, 00:00 Uhr bis 22.03.2022, 19:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Kennzeichens. Diesmal handelte es sich um das vordere Kennzeichen eines dort abgestellten Pkw Fiat.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Weener - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit vom 20.03.2022, 16:00 Uhr bis 22.03.2022, 11:00 Uhr, wurde an einem Nebengebäude einer Schule in der Floorenstraße in Weener eine Glasscheibe durch mehrere Schläge mit einem Stein beschädigt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 21.03.2022, 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr wurde in der Theodor-Storm-Straße in Emden ein dort abgestellter Pkw BMW vermutlich von einem anderen Pkw beschädigt. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der nächstgelegen Dienststelle zu melden.

Ostrhauderfehn - Diebstähle von Katalysatoren

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 14.03.2022, 18:00 Uhr bis 16.03.2022, 11:00 Uhr von einem Pkw VW Passat, der auf einem Firmengelände am Sandkamp abgestellt war, einen Katalysator.

Einen weiteren Diebstahl eines Katalysators gab es an der gleichen Örtlichkeit in der Zeit vom 21.03.2022, 18:00 Uhr bis 22.03.2022, 11:00 Uhr an einem VW Golf.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Leer - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 23.03.2022, gegen 02:44 Uhr, wurde in Leer ein 28jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen durch eine Streifenbesatzung kontrolliert, der mit einem Firmenfahrzeug die Deichstraße in Leer befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.03.2022, gegen 21:04 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung ein 28jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw auf der Auricher Straße in Emden kontrolliert. Wie die Polizeibeamten feststellen konnten, war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am 21.03.2022 ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf dem Südring in Leer ein Verkehrsunfall. Ein dunkler Pkw befuhr zunächst den Osseweg und bog als Linksabbieger in den Südring ein. Dabei übersah der Fahrzeugführer vermutlich eine Radfahrerin, die im dortigen Kreuzungsbereich den Südring queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin, eine 78jährige Frau aus Leer stürzte zu Boden, wobei sie sich verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 21.03.2022, 22:30 Uhr bis 22.03.2022, 10:15 Uhr, wurde ein Pkw Renault, der an der Schwabenstraße in Emden abgestellt war, vermutlich von einem anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um einen Personalientausch zu kümmern. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Detern - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 22.03.2022 kam es gegen 19:44 Uhr im Breitenweg in Detern zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer, ein 52jähriger Mann aus Detern, befuhr den Breitenweg in Richtung Detern, kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell