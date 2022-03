Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Diebstahl aus Rucksack ++ versuchter Einbruch in Firmengebäude ++ 2 x Sachbeschädigung ++ 2 x Verkehrsunfall ++ Unfallflucht ++ Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Diebstahl aus Rucksack

Am 20.03.2022, gegen 12:30 Uhr, wurde in der Mühlenstraße in Leer aus dem Außenfach eines Rucksacks ein Portemonnaie entwendet. Die 19jährige Besitzerin war zur Tatzeit in der Fußgängerzone einkaufen, als der bislang unbekannte Täter das Portemonnaie, in dem sich persönliche Papiere befanden, unbemerkt aus dem Rucksack entnahm. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit vom 19.03.2022, 21:00 Uhr bis zum 21.03.2022, 07:30 Uhr, wurde mittels eines noch unbekannten Gegenstandes durch bislang unbekannte Täter die Plexiglasscheibe eines Rolltores einer Firma in der Auricher Straße in Emden zerstört. Ob die Täter in das Gebäude gelangten, kann bislang nicht gesagt werden. Diebesgut wurde nicht entwendet.

Detern - Sachbeschädigung an Burg Stickhausen

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 19.03.2022, 13:00 Uhr bis 20.03.2022, 10:30 Uhr, ein Fenster an der Burg Stickhausen mittels Steinwurfs beschädigt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 18.03.2022, wurden in der Reimersstraße in Leer in der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr durch unbekannte Täter drei Fahrzeuge und ein Baucontainer der Deutschen Bahn durch Graffiti beschädigt. Alle Gegenstände wurden mit dem Tag "SKE" beschmiert. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Westoverledingen - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit vom 18.03.2022, 14:00 Uhr bis 21.03.2022, 07:00 Uhr, die Lackierung der Eingangstür der Grundschule in Völlenerfehn und zeichneten mit Kreide an mehrere Gegenstände auf dem Schulgelände Hakenkreuze. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 21.03.2022 ereignete sich gegen 06:10 Uhr auf der Hauptstraße in Stapelmoor ein Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Mann aus Westoverledingen fuhr mit einem Abfallsammelfahrzeug in Richtung Diele und wollte nach links abbiegen, als er linksseitig von einem grünen VW Golf IV überholt wurde. Es kam zu einer Kollision, bei der der Lkw beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des verursachenden Pkw unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Lkw war weiterhin fahrbereit und der Fahrer unverletzt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle zu melden.

Uplengen - Verkehrsunfall auf Autobahn

Am 21.03.2022, gegen 07:25 Uhr, ereignete sich auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschäden. Eine 19jährige Frau aus Uplengen fuhr an der AS Apen/Remels auf die Autobahn auf und wechselte vom Beschleunigungs- auf die Überholfahrspur, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah sie einen 29jährigen Mann aus Holtland, der sich mit seinem Fahrzeug von hinten auf der Überholfahrspur näherte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit und fuhren im Anschluss zum nächsten Rastplatz. Ein vorsorglich angeforderter Rettungswagen wurde nicht mehr benötigt. Augenzeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Hesel - Verkehrsunfall

Am 20.03.2022, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich in Hesel auf der B72 ein Verkehrsunfall. Ein 49jähriger Mann aus Aurich befuhr die Bundestraße in Richtung Aurich und kollidierte mittig der Kreuzung mit einem Pkw, der von einem 61jährigen Mann aus Moormerland geführt wurde. Dieser hatte zuvor die L 24 befahren und wollte nach links in Richtung Holtland abbiegen. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass für sie eine Grünphase angezeigt worden war. Augenzeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Allgemeines

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass nochmals daraufhin, dass es derzeit im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden wieder zu Betrugsfällen im Zusammenhang mit reisenden Dachdeckerfirmen kommt. Lehnen Sie Geschäfte an der Haustür ab und melden Sie zwielichtige Personen, die Ihnen Reinigungsarbeiten an ihrem Dach und ähnliche Arbeiten rund ums Haus anbieten der nächstgelegen Dienststelle.

