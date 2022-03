Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 19.03.2022 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der Deichstraße ein Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr von einem Grundstück auf die besagte Straße nach links in Richtung Leeraner Innenstadt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er von seiner Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier fuhr derzeit ein 59-jähriger Mann aus den Niederlanden in Fahrtrichtung stadtauswärts. Aufgrund des Fahrzeuges auf seiner Fahrbahn, musste der 59-Jährige mit seinem schwarzen PKW Peugeot nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte der PKW den Bordstein, sodass ein Schaden an seinem Fahrzeug entstand. Der Schaden wird auf rund 1.000EUR geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren gegen einen 35-jährigen Mann aus Leer eingeleitet, welcher bereits am gleichen Tage durch Polizeibeamte als tatverdächtiger Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 19.03.2022 um 19:40 Uhr stellten Beamte während der Ausübung ihres Dienstes in Emden in der Celosstraße ein Elektrokleinstfahrzeug fest, obwohl an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung bestätigte den fehlenden Versicherungsschutz. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 33-jährigen Mann aus Emden eingeleitet.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 19.03.2022 kontrollierten Polizeibeamte um 17:55 Uhr den Fahrzeugführer eines weißen Transporters in der Straße Heuweg. Der 16-jährige Jugendliche aus Rhauderfehn war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zunächst versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er in einen angrenzenden Wald flüchtete. Auf Ansprache der Beamten gab sich der Beschuldigte zu erkennen. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.

