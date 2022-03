Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Alkohol ++ Dieseldiebstahl ++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++ Anruf eines falschen Polizeibeamten ++ Zahlreiche Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen ++

Leer - Diebstahl von Alkohol

Am 18.03.2022 um 23:05 Uhr versuchte ein 36-jähriger Mann aus Leer eine Flasche Bier aus einer Tankstelle an der Friesenstraße zu entwenden. Da er jedoch bereits erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand (2,93 Promille), kam er nicht weit. Nachdem er den Verkaufsraum verlassen hatte, musste er sich zunächst auf den Boden setzen. Polizeibeamte nahmen den Mann in Gewahrsam, um eine eventuelle Gefährdung seiner Person ausschließen zu können.

Emden - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 17.03.2022, 18:00 Uhr und dem 18.03.2022, 07:15 Uhr wurde aus einem Bagger an der Straße Leegeweg Diesel gestohlen. Rund 250 l Kraftstoff wurden erbeutet. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalles werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten kam es im Zeitraum Donnerstag, dem 17.03.2022 und Freitag, dem 18.03.2022 in Emden. Zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr am 18.03.2022 touchierte ein unbekannter Verursacher vermutlich mit einem Kfz einen geparkten grauen BMW 1er im hinteren linken Bereich an der Okko-tom-Brook-Straße. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zwischen dem 17.03.2022, 15:00 Uhr und dem 18.03.2022, 15:00 Uhr beschädigte vermutlich ebenfalls ein Fahrzeugführer in der Klein-von-Diepold-Straße einen geparkten schwarzen Kia ebenfalls im hinteren linken Bereich. Auch hier gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Verkehrsunfällen machen können mögen sich bitte bei der Polizei in Emden melden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, dem 17.03.2022 gegen 22:00 Uhr und Freitag, dem 18.03.2022 um 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Hohe Loga den ordnungsgemäß geparkten weißen VW Up der Anzeigeerstatterin. Auch in diesem Falle werden Zeugen gebeten sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

Emden - Anruf eines falschen Polizeibeamten

Am Donnerstag erhielt eine 86jährige Emderin Telefonanrufe eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser berichtete von einem "Einbruch in der Nachbarschaft" und stellte Fragen zu den Vermögensbeständen der Emderin. Diese sollten dann sicherheitshalber dem angeblichen Polizisten übergeben werden. Richtigerweise ist es zu keiner Übergabe gekommen. Die Polizei weist nachdrücklich auf diese betrügerische Vorgehensweise hin und bittet darum, insbesondere ältere Mitmenschen und Angehörige zu sensibilisieren. In keinen Fällen wird die rechtmäßige Polizei Vermögen von Privatpersonen zwecks Sicherung an sich nehmen, noch darum bitten, Bargeld abzuheben und zu übergeben.

Emden - Zahlreiche Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In der Nacht vom Freitag, dem 18.03.2022 zum Samstag, dem 19.03.2022 wurden in der Emder Innenstadt zahlreiche parkende Kraftfahrzeuge beschädigt, indem gegen die Karosserien und Außenspiegel getreten wurde. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

