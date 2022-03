Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Festnahme nach Raub auf Tankstelle ++

Festnahme nach Raub auf Tankstelle

Emden- Am 11.03.22 kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle im Bereich der "Neutorstraße" (siehe Pressemitteilung vom 11.03.22). Im Laufe der intensiven polizeilichen Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht zeitnah gegen einen 21-jährigen Emder. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde durch das Amtsgericht Emden aufgrund der konkreten Verdachtsmomente bereits am 14.03.22 die Untersuchungshaft angeordnet. Am 15.03.22 wurde der Mann nach einer intensiven Fahndung festgenommen und am heutigen Tage einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Neben der oben genannten Tat werden dem Emder ein Raub vom 31.12.21 auf einen Kiosk in der "Friedrich-Ebert-Straße" und ein Raub auf einen Verbrauchermarkt vom 04.02.22 in der "Lookvenne" zur Last gelegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell