Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Bauhof++ Sachbeschädigung auf Schulgelände ++ Verkehrsunfall durch Handynutzung ++ Sachbeschädigung an PKW ++

Einbruch in Bauhof

Moormerland- In der Zeit vom 11.03.2022, 12:30 Uhr, bis zum 14.03.2022, 06:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Fahrzeughalle des Bauhofes Moormerland im "Postweg". Dort entwendeten sie hochwertige Werkzeuge aus den darin befindlichen Fahrzeugen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Moormerland in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Weener- In der Zeit vom 11.03.2022, 13:00 Uhr, bis zum 14.03.2022, 10:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter drei Fensterscheiben eines Schulgebäudes in der "Floorenstraße". Weiterhin betraten die Täter das Schulgebäude, um einen Feuerlöscher aus der entsprechenden Halterung zu reißen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall durch Handynutzung

Leer- Am 14.03.2022 kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Pastorenkamp". Ein 16-jähriger Leeraner befuhr mit seinem Fahrrad die zuvor genannte Straße in Richtung "Ubbo-Emmius-Straße". Dabei übersah er eine 34-jährige Leeranerin, die mit ihrem PKW aufgrund einer Fahrbahnverengung in der "Ubbo-Emmius-Straße" verkehrsbedingt halten musste. Der Jugendliche fuhr in der Folge auf das stehende Fahrzeug auf und verletzte sich dabei leicht. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen nutze der Jugendliche ordnungswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und konnte aufgrund der Ablenkung nicht rechtzeitig auf die Verkehrssituation reagieren. Gegen den jungen Radfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Seitens der Polizeiinspektion Leer/Emden wird darauf hingewiesen, dass auch die Nutzung eines Mobiltelefons als Radfahrer*in mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit verbunden ist. Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist nicht nur gefährlich, sondern auch mit empfindlichen Bußgeldern belegt. Die einfache Nutzung eines Mobiltelefons kann ein Bußgeld von 55 Euro zur Folge haben. Führt diese Nutzung zu einem Unfall, so wird das Bußgeld auf 100 Euro angehoben.

Sachbeschädigung an PKW

Emden- Bereits am 12.03.2022 kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des "Dollart Centers" im Bereich der "Thüringer Straße" zu der Sachbeschädigung eines PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze mit einem spitzen Gegenstand die Fahrer- und Beifahrerseite des dort geparkten PKW der Marke "Mazda". Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

