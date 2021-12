Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwangere Frau mit Drogen unterwegs

Sonneberg (ots)

Im Rahmen von Ermittlungstätigkeiten in der Bert-Brecht-Straße in Sonneberg stellten Polizeibeamte Dienstagabend Betäubungsmittel in den mitgeführten Sachen einer 32-Jährigen fest und beschlagnahmten diese. Da die Frau schwanger ist und offensichtlich dem Konsum nicht abgeneigt, erfolgte eine Mitteilung an das Jugendamt. Außerdem erhielt sie eine Anzeige.

